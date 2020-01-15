Новое на сайте

еще
Среда, 15 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортШасси Williams с первой попытки прошло краш-тесты
Автоспорт

Шасси Williams с первой попытки прошло краш-тесты

AdminНет комментариев
Добавлено

На пресс-конференции в Тель-Авиве заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс заявила, что новое шасси с первого раза прошло обязательные краш-тесты FIA, теперь команда может сосредоточиться на подготовке к тестам.

Клэр Уильямс: «Теперь главная цель – подготовить машину к началу предсезонных тестов и даже раньше. Я полностью уверена – у нас получится это сделать, прежде всего, потому что мы уже успешно прошли все краш-тесты, и что самое важное – на этот раз с первой попытки, не как в прошлом году, когда нам это здорово помешало. Год назад мы больше думали о том, как пройти краш-тесты, а не о скорости машины. Сейчас всё иначе».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Грожан: Самый сложный момент? Инцидент в Баку в 2018-м

Карлос Сайнс-старший: Ситуация была опасной

Зак Браун: Формула 1 существует ради болельщиков

Рой Ниссани – тест-пилот Williams

Чандхок: Теперь все ждут решения Хэмилтона

Закрыть