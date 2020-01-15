Шасси Williams с первой попытки прошло краш-тесты

На пресс-конференции в Тель-Авиве заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс заявила, что новое шасси с первого раза прошло обязательные краш-тесты FIA, теперь команда может сосредоточиться на подготовке к тестам.

Клэр Уильямс: «Теперь главная цель – подготовить машину к началу предсезонных тестов и даже раньше. Я полностью уверена – у нас получится это сделать, прежде всего, потому что мы уже успешно прошли все краш-тесты, и что самое важное – на этот раз с первой попытки, не как в прошлом году, когда нам это здорово помешало. Год назад мы больше думали о том, как пройти краш-тесты, а не о скорости машины. Сейчас всё иначе».