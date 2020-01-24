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Пятница, 24 января, 2020
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Автоспорт

Формула E: Китайский этап под угрозой отмены

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Китайский этап шестого сезона Формулы E, запланированный на 21 марта, оказался под угрозой. Главное управление спорта Китая объявило временный запрет на проведение «всех спортивных событий и мероприятий, запланированных на период до апреля» 2020 года.

На такие меры пришлось пойти из-за вспышки атипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку. Число заболевших уже приблизилось к 600, и зафиксировано уже 17 случаев со смертельным исходом.

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Город Ухань, откуда началось распространение вируса, закрыли на выезд. В соседнем городе Хуанган также ограничены въезд и выезд, закрыты развлекательные и туристические объекты. На этом фоне решение, объявленное Главным управлением спорта страны, представляется вполне логичным шагом.

Трасса, на которой в прошлом году уже проходила гонка Формулы E, проложена по улицам курортного местечка Санья, что на острове Хайнань.

Официальных комментариев на эту тему от организаторов чемпионата по гонкам на электромобилях пока нет.

Источник:www.f1news.ru
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