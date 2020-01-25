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Автоспорт

В Барселоне представили постер к юбилейной гонке

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В мае этого года Гран При Испании в 30-й раз пройдёт на автодроме Circuit de Barcelona-Catalunya, и в этой связи организаторы гонки представили официальный юбилейный постер.

На нём мы видим стилизованные изображения двух гоночных машин, на носовом обтекателе первой из них нарисован номер 30 – в современной Формуле 1 никто из гонщиков его не использует.

Также вполне можно узнать главную трибуну каталонского автодрома, над которым голубеет безоблачное небо – Гран При в Барселоне чаще всего сопровождается хорошей погодой. Вот только его будущее пока под вопросом: в конце прошлого лета был подписан контракт на проведение только одной гонки – в 2020 году.

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Уже появилась информация о том, что право на проведение испанского этапа чемпионата пытаются заполучить владельцы трассы в Хересе. Будет обидно, если 30-й Гран При станет последним в истории гонки на каталонском кольце.

Источник:www.f1news.ru
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