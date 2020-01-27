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Автоспорт

Эрик Булье – управляющий директор Гран При Франции

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Бывший руководитель команд Renault, Lotus и McLaren Эрик Булье назначен на должность управляющего директора Гран При Франции. С прошлого года французский специалист был советником и послом национального этапа Формулы 1.

Кристиан Эстрози, президент Гран При Франции: «С 2019 года команда организаторов Гран При Франции получила неоценимую пользу от советов и опыта Эрика Булье. Эрик уже участвовал в работе группы, занимавщейся возвращением Гран При Франции в Формулу 1, и я рад, что теперь он будет более активно участвовать в организации этапа».

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Эрик Булье, управляющий директор Гран При Франции: «Я рад и горжусь тем, что теперь принимаю большее участие в проекте Гран При Франции. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества, чтобы внести свой вклад в успех этого мероприятия, проходящего на французской земле.

Я хочу поблагодарить Кристиана Эстрози и организаторов Гран При Франции за их веру в меня».

Источник:www.f1news.ru
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