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Пятница, 31 января, 2020
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Автоспорт

В Барселоне модернизировали боксы

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Владельцы трассы Каталунья в Барселоне рассказали о небольшой модернизации, прошедшей на автодроме. Обновлению подверглись боксы – теперь во всех боксах установлены новые автоматизированные ворота, а также заменена система освещения. В боксах поменяли лампы на новые светодиодные с низким энергопотреблением и большей мощностью.

Команды смогут оценить нововведения уже в феврале, когда на барселонской трассе пройдут шестидневные предсезонные тесты.

Впрочем, некоторые журналисты не преминули в язвительном ключе прокомментировать модернизацию, прошедшую на автодроме. В частности, известный британский гоночный фотограф Джеймс Мой в социальных сетях отметил, что помимо новых ворот в боксах, организаторы могли бы установить сушилки для рук в туалетах и дать горячую воду.

Источник:www.f1news.ru
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