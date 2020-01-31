В Барселоне модернизировали боксы

Владельцы трассы Каталунья в Барселоне рассказали о небольшой модернизации, прошедшей на автодроме. Обновлению подверглись боксы – теперь во всех боксах установлены новые автоматизированные ворота, а также заменена система освещения. В боксах поменяли лампы на новые светодиодные с низким энергопотреблением и большей мощностью.

Команды смогут оценить нововведения уже в феврале, когда на барселонской трассе пройдут шестидневные предсезонные тесты.

Впрочем, некоторые журналисты не преминули в язвительном ключе прокомментировать модернизацию, прошедшую на автодроме. В частности, известный британский гоночный фотограф Джеймс Мой в социальных сетях отметил, что помимо новых ворот в боксах, организаторы могли бы установить сушилки для рук в туалетах и дать горячую воду.