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Автоспорт

Видео: В Alfa Romeo завели двигатель на новой машине

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Вслед за Mercedes, McLaren, Ferrari, Renault и Williams в Alfa Romeo завели двигатель на машине 2020 года. На первый его запуск собрались многие сотрудники команды, чтобы посмотреть и послушать, как работает силовая установка Ferrari, смонтированная на шасси C39.

«450 человек. 15000 деталей машины. 8000 чертежей. Более 100000 часов работы. 1 команда. 2 машины. Сотни человек, благодаря которым это стало возможным. Так рождается C39», – так прокомментировала пресс-служба Alfa Romeo видеоролик, рассказывающий об этом важном событии.

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Презентация новой машины пройдёт утром 19 февраля в Барселоне перед началом первого дня предсезонных тестов.

Источник:www.f1news.ru
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