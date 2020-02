Видео: В Alfa Romeo завели двигатель на новой машине

Вслед за Mercedes, McLaren, Ferrari, Renault и Williams в Alfa Romeo завели двигатель на машине 2020 года. На первый его запуск собрались многие сотрудники команды, чтобы посмотреть и послушать, как работает силовая установка Ferrari, смонтированная на шасси C39.

«450 человек. 15000 деталей машины. 8000 чертежей. Более 100000 часов работы. 1 команда. 2 машины. Сотни человек, благодаря которым это стало возможным. Так рождается C39», – так прокомментировала пресс-служба Alfa Romeo видеоролик, рассказывающий об этом важном событии.

Презентация новой машины пройдёт утром 19 февраля в Барселоне перед началом первого дня предсезонных тестов.

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible.

The C39 is coming… 🔥 pic.twitter.com/fcyNwZpZRY

