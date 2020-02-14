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Автоспорт

Видео: В McLaren готовы к новым стартам

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Команды Формулы 1 по-разному проводят презентации новых машин, и если в Ferrari устроили настоящую яркую и зрелищную церемонию в театре, то в Red Bull Racing ограничились публикацией в интернете нескольких фотографий, да парой видеороликов, снятых по ходу первичной обкатки машины в Сильверстоуне. А в Renault вообще не показали свою R.S.20 под тем предлогом, что физически она ещё не существует, а предъявлять общественности «не ту» машину было бы неправильно.

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Сегодня гоночная пресса перебралась из Парижа в Англию, где в Уокинге готовятся представить новую MCL35, и эта презентация в отличие от вчерашней обещает быть полноценной.

Но ещё задолго до неё в McLaren, желая подогреть интерес аудитории, начали выкладывать в Сети целую серию коротких видео, посвящённых будущему событию, и теперь у нас есть возможность посмотреть очередной такой ролик, который, по идее, является прологом собственно к презентации.

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Источник:www.f1news.ru
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