У команды Mercedes два резервных пилота

У команды Формулы 1 Mercedes в сезоне 2020 года будет два резервных пилота – эту роль поделят между собой Эстебан Гутьеррес и Стоффель Вандорн.

Гутьеррес стал девелопмент-драйвером Mercedes в Формуле 1 ещё год назад, а после ухода Эстебана Окона его статус был “повышен” до резервного пилота. Кроме того, он занимается работой на симуляторе. Аналогичную роль мексиканец играет и в команде Формулы E.

Стоффель Вандорн – основной пилот той же команды, и теперь получит дополнительную роль в Формуле 1. Как отмечает пресс-служба, бельгиец «будет играть важную роль в достижении задач команды на 2020 год, выполняя свои обязанности и на базе, и на трассе».