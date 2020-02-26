Расселл: Надеюсь, нам удастся повысить скорость FW43

Джордж Рассел поделился первыми впечатлениями от пилотирования новой машины Williams на тестах, хотя предложил не спешить с выводами до первых гонок сезона.

Джордж Расселл: «Первое впечатление, которое произвела машина на прошлой неделе, было вполне позитивным. Правда, когда мы приступили к работе над скоростью, не всё прошло гладко, и команда в течение уик-энда прилагала огромные усилия, чтобы разобраться с причинами проблем, чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться.

Думаю, теперь мы это поняли, и я надеюсь, что нам удастся повысить скорость FW43. Впрочем, насколько новая машина эффективна на самом деле, мы не узнаем до Мельбурна. Конечно, то же самое говорят все команды, но это действительно так.

В общем, с одной стороны, впечатления от машины неплохие, с другой, в нашем спорте всё определяет время на круге. Иногда может быть такое ощущение, словно ты управляешь автобусом, но это не имеет особого значения, если машина при этом быстра. А бывает, что по ощущениям всё идеально, но она медленная – это уже хуже.

Но пока могу сказать, что пилотирование доставляет мне удовольствие. Надеюсь, так будет, и когда начнутся гонки».

Британский гонщик, в 2018 году выигравший титул в Формуле 2, похвально отозвался о своём новом напарнике, Николасе Латифи, которого хорошо знает ещё по выступлениям в молодёжной серии.

«По-моему, Николаса многие недооценивают, – считает Джордж. – Хотя он и новичок, но при этом у него очень солидная подготовка, ведь он давно сотрудничает с командами Формулы 1 и пилотирует эти машины с 2016 года. Несомненно, он очень хороший гонщик. Люди полагают, что я смогу без труда его опередить, но это однозначно не так. Для этого мне придётся приложить серьёзные усилия».