Льюис Хэмилтон занимался сёрфингом в Мельбурне

Хотя гонщики Формулы 1 не могли не расстроиться из-за отмены Гран При Австралии, Льюису Хэмилтону удалось поднять настроение: оставшись в Мельбурне, он нашёл для себя интересное занятие.

Шестикратный чемпион мира отправился в центр сёрфинга Urbansurf, расположенный в районе мельбурнского аэропорта.

«Я постарался максимально использовать создавшуюся ситуацию, – рассказал Льюис на своих страницах в социальных сетях. – Спасибо ребятам из Urbansurf за то, что позволили мне вечерами тренироваться и отрабатывать навыки сёрфинга! Ловить волны вместе с вами было весело! До следующей встречи в Мельбурне!»

Как можно убедиться, посмотрев этот видеоролик, навыки у него есть, не зря ведь он зимой 2019 года в Калифорнии занимался под руководством Келли Слейтера, знаменитого американского сёрфингиста, 11-кратного чемпиона мира по этому виду спорта.

Making the best of the situation 🏄🏾‍♂️ Thanks to the guys at @urbnsurf for letting me spend my evenings practicing my surf and to @ripcurl_aus for providing the wetsuits. It was a lot of fun catching waves with you 🤙🏾 Until next time Melbourne.

