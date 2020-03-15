Зак Браун: У нас был только один выход

В минувший четверг, когда выяснилось, что один из сотрудников McLaren заразился коронавирусом, руководство команды приняло решение отказаться от участия в Гран При Австралии, что стало одной из причин, приведших к отмене гонки.

Как подтвердили в McLaren, каких-либо симптомов, свидетельствующих о развитии болезни, у этого сотрудника больше не наблюдается. Также были подвергнуты обследованию ещё 14 человек, которые с ним контактировали, однако результаты анализов пока нет, поскольку в первом случае тесты проводились в приоритетном порядке максимально оперативно, а сейчас – на общих основаниях.

Глава McLaren Racing Зак Браун высоко оценил действия своих подчинённых в ситуации, когда стал известен диагноз одного из сотрудников.

«Я горжусь всей нашей командой, всеми людьми, кто работал в Австралии и на базе в Уокинге, – приводит RaceFans слова Брауна. – Ими были проявлены сосредоточенность, спокойствие и подлинный профессионализм.

Мы постоянно сверяли возможные сценарии с той частью команды, что находилась в Великобритании, поэтому знали, какие у нас варианты при том или ином развитии событий. Вместе с Андреасом Зайдлем мы сразу договорились, что если в нашем гараже будет выявлен случай заражения, то выход будет только один.

Для гонщика это было крайне тяжёлое решение, но для исполнительного директора McLaren Racing оно оказалось самым простым. Люди – это приоритет, и Андреас в полной мере разделяет такую позицию».

В четверг вечером Браун и Зайдль были на ужине вместе с одним из акционеров McLaren, когда стало известно о положительных результатах анализов одного из сотрудников.

«Мы сразу вернулись в отель, где располагалась команда, чтобы присоединиться к другим её менеджерам. Андреас сосредоточился на руководстве командой, а я – на взаимодействии с советом директоров и акционерами, которые в полной мере нас поддержали, и параллельно мы проинформировали другие команды, Формулу 1 и FIA.

Я рад сообщить, что наш сотрудник, который оказался заражённым коронавирусом, быстро поправляется, симптомы заболевания больше не проявляются, а у остальных наших людей, находящихся на карантине, неплохое настроение. Их коллеги, наши партнёры, члены гоночного сообщества и болельщики по всему миру оказывают им всемерную поддержку – спасибо всем за это.

Главное сейчас – диалог с Формулой 1, FIA и другими командами по поводу календаря 2020 года, и хотя пока рано о чём-то говорить, ситуация находится в развитии, но мы планируем дальнейшие действия и готовы проявить гибкость».

Андреас Зайдль оставался в Австралии ещё какое-то время, но теперь он также вернулся в Европу, однако в Мельбурне по-прежнему находится Андреа Стелла, гоночный директор McLaren, который вызывался поддержать коллег, оказавшихся на карантине.