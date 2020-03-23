Ферстаппен проведёт 12 виртуальных гонок за две недели

Макс Ферстаппен отказался участвовать в виртуальных гонках с использованием F1 2019, но сегодня объявил, что за две недели проведёт сразу 12 гонок в составе команды Redline в турнире «Real Racers Never Quit» на симуляторе iRacing.

Интересно, что его соперниками будут только реальные гонщики, в том числе: Ландо Норрис, Гидо ван дер Гарде, Антониу Феликс да Кошта, Стоффель Вандорн , Нельсон Пике, Даниэль Хункаделла, Бруно Шпенглер, Мартин Томчик, Майк Роккенфеллер, Рене Раст, Хуан-Пабло Монтойя, Фелипе Наср, Лука Гьотто и другие.

Чемпионат состоит из шести этапов, поделенных на две недели. Этапы будут проходить каждый понедельник, среду и пятницу, в каждом из них получасовая тренировка, два круга в квалификации и двадцатиминутная гонка.

Следить за гонками можно на live.teamreadline.com и официальных каналах Team Redline на YouTube и Twitch.