Берни Экклстоун критикует FIA

В конце февраля FIA сообщила о достижении конфиденциального соглашения с Ferrari по результатам расследования о соответствии регламенту их силовой установки. В FIA не получили уверенности в том, что двигатель во все моменты времени соответствовал регламенту, но сложность и нерегулярность предполагаемых нарушений не позволила федерации этого доказать.

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун раскритиковал FIA за факт обнародования соглашения со Скудерией. По словам Берни, в FIA должны были молчать о проведённом расследовании.

Берни Экклстоун: «Я считаю, что в FIA не должны были делать то, что сделали. Они выпустили пресс-релиз, в котором рассказали о достижении соглашения с Ferrari. Но что это означает? О чём они договорились?

Если в FIA считают, что в Ferrari не нарушили регламент, но какое-то решение их не устраивает, то его использование нужно просто запретить в будущем. Во всех остальных случаях я не понимаю, какое может быть соглашение. Может там соглашение, в котором сказано: «Да, вы 100% нарушали регламент, но мы ничего не можем с этим поделать, поэтому оштрафуем вас».

В своё время была команда, которую за нарушения мы оштрафовали на $100 млн. (речь о шпионском скандале с участием McLaren в 2007 году – прим. ред.) Какая у нас была альтернатива? Президент FIA Макс Мосли хотел вышвырнуть их из Формулы 1!

Я сказал ему: «Ты собираешься исключить их на два года, но их отсутствие может затянуться на большее время, а это не вариант». Мы не хотели такого развития событий, поэтому оштрафовали их на деньги, которые они могли бы заработать из-за произошедшего. Так мы и поступили».