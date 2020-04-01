Серхио Перес: Скоро мы вернёмся к любимому делу!

Пресс-служба Racing Point опубликовала обращение Серхио Переса к болельщикам, в котором он призвал не терять присутствие духа и заботиться о здоровье…

«Всем привет! Посылаю вам много позитивной энергии из Мексики. После прилёта из Австралии я соблюдаю карантин дома, приглядываю за детьми. Было непросто, но я получил удовольствие.

Я призываю вас сохранять позитив, хотя знаю, что для всех наступили тяжёлые времена. Следите за здоровьем близких, следуйте советам профессионалов. Сделайте всё возможное, чтобы оставаться дома.

Мы пройдём через это вместе – и вместе победим. Очень скоро, быстрее, чем мы думаем, мы вернёмся на трассы, в офисы, к любимому делу.

В данный момент не всё в наших руках, ничего не остаётся, кроме как наслаждаться текущим моментом, и помогать друг другу – это главный приоритет.

Обращаясь к нашим болельщикам, могу сказать, что надеюсь увидеть вас на трассе настолько скоро, насколько это возможно, чтобы вместе насладиться любовью к гонкам. Но сейчас, пожалуйста, оставайтесь дома.

Со своей стороны я продолжу присматривать за детьми. Каждое утро, каждый день. У меня заканчиваются идеи, так что если у вас есть предложения, чем их занять, то присылайте свои советы. Я буду благодарен!

Остаёмся на связи. Надеюсь, скоро увидимся. Посылаю вам теплые объятия из Мексики. Берегите себя».