Корреа надеется вернуться в гонки в 2021-м

Хуан-Мануэль Корреа серьёзно пострадал во время прошлогодней аварии в гонке Формулы 2 в Спа, стоившей жизни Антуану Юберу.

После двух недель в коме врачам удалось справиться с последствиями сильного удара, вызвавшего травму лёгких и множественные переломы ног. Гонщик постепенно восстанавливается и недавно выложил в сеть свои первые самостоятельные шаги, но уже в следующем году надеется вернуться в гонки

Хуан-Мануэль Корреа: «Точных сроков назвать невозможно, пока мы движемся вперёд очень медленно, шаг за шагом. Процесс восстановления очень длительный, на каждой «контрольной точке» мы рассматривали два варианта дальнейшего развития событий на следующий отрезок – лучший и худший.

Когда в ноябре я покинул госпиталь в Лондоне, мне сказали, что пройдёт от пяти до шести месяцев, прежде чем я смогу ходить на костылях и пользоваться левой ногой, которая пострадала не так серьёзно, как правая. Врачи говорили, что если через полтора-два года я начну ходить, это будет хороший результат. Это в том случае, если ногу удастся спасти.

Я был с ними откровенен и спросил: «Когда я смогу снова управлять машиной?». Они сказали, что не раньше, чем через два года. Это было в ноябре. Оценивая своё состояние, я не думаю, что смогу сесть за руль до ноября этого года, но в начале следующего, если всё пойдёт хорошо, я смогу попробовать. И это произойдёт на год раньше того прогноза, что мне дали врачи.

Я стоял на костылях через три недели после того, как мне сказали, что это займет полгода. Я уже почти хожу, хотя прошло семь с половиной месяцев, а мне сказали, что это займёт полтора года.

Мне здорово помог пример Билли Монгера [который вернулся в гонки после травматической ампутации обеих ног во время аварии в Формуле 4 в 2017-м]. Он поддерживал меня, несколько раз приезжал ко мне в больницу. Я чувствовал, что между нами есть связь, ведь он знал, через что нам обоим пришлось пройти. Он знал, каково это. И смог вернуться в гонки. Для меня его пример – отличный ориентир. Если он смог это сделать, смогу и я».

So this happened last night… Not sure if it counts as walking, but I’m slowly getting there 🙌

