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Магнуссен: Виртуальные гонки? Для меня это просто игра

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Во время вынужденной самоизоляции многие гонщики активно участвуют в виртуальных гонках, но в их число не входит Кевин Магнуссен. Гонщик Haas уверяет, что компьютерные симуляторы имеют мало общего с пилотированием реальной машины, а в качестве тренировок нет ничего лучше картинга.

«Я не думаю, что виртуальные гонки можно сравнивать с пилотированием на реальной трассе, – приводит слова Кевина датская газета BT. – Да, какие-то моменты сравнить можно – точки торможения, работу рулём – это отдалённо напоминает происходящее на реальной трассе, но разница всё же огромная.

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До симуляторов, которые есть в распоряжении команд Формулы 1, компьютерным играм ещё очень далеко. Что уж говорить, если сами симуляторы команд далеки от реальности. Когда я работал на симуляторе Haas, то через несколько часов мне потребовалось выйти подышать свежим воздухом.

Моему отцу нравятся виртуальные гонки, и он поставил симулятор в гостиной. Мы иногда гоняемся друг против друга, но для меня это просто компьютерная игра. Я никогда не был поклонником этого.

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Вместо виртуальных гонок я предпочитаю тренироваться на свежем воздухе. Когда я вернусь домой в Данию, то начну тренироваться на картинговых трассах. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем участие в виртуальных гонках. Для гонщика нет лучшей тренировки, чем пилотирование машины на трассе».

Источник:www.f1news.ru
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