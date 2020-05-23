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Автоспорт

Министр финансов Франции: Renault может уйти с рынка

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Министр финансов Франции Брюно Ле Мер не одобрил кредит Renault в размере 5 миллиардов евро, который необходим концерну для преодоления беспрецедентного экономического спада, связанного с последствиями пандемии, но переговоры продолжаются.

По словам министра, правительство страны ждёт от французских автопроизводителей подтверждения их готовности пойти на встречные шаги, среди которых переход на выпуск электромобилей, корректное отношение к компаниям-партнёрам и приверженность высоким технологиям. Перед Renault поставлено ещё одно условие: если придётся сокращать производство, то не за счёт заводов, расположенных во Франции.

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«Renault борется за выживание. Я пока не подписал выделение кредита. Есть риск, что концерн может уйти с рынка», – заявил Ле Мер. При этом в понедельник агентство Reuters сообщило, что руководство Renault уже достигло договорённостей с банками, но это ещё должно получить формальное одобрение министерства финансов, поскольку концерн рассчитывает на правительственные гарантии.

Впрочем, Ле Мэр подтвердил, что план по преодолению кризиса, над которым работает руководство концерна, поддержан правительством.

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В этой связи в очередной раз встаёт вопрос: сможет ли концерн продолжать финансировать программу в Формуле 1, если на это придётся тратить деньги налогоплательщиков?

На фоне этих новостей можно только порадоваться за Даниэля Риккардо, вовремя подписавшего контракт с McLaren: вполне вероятно, что австралиец ещё в прошлом году, когда не было никакого кризиса, почувствовал, что у французской команды явно не лучшие перспективы, и предпочёл подстраховаться.

Источник:www.f1news.ru
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