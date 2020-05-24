Фернандо Алонсо: Совершенно не ожидал такого результата!

Фернандо Алонсо одержал вторую победу подряд на виртуальной трассе в Индианаполисе, в очередной раз подтвердив универсальность своей гоночной подготовки. Причём вторую гонку очередного этапа Кубка Легенд испанец выиграл, стартовав с далёкой 21-й позиции.

Однако уже через круг он ехал шестым, а его пытался преследовать ещё один бывший гонщик Формулы 1 Тьяго Монтейру. В это время в группе лидеров происходили перестановки, вперёд вышли Мика Сало и Дэвид Брэбэм, но Алонсо и Монтейру их вскоре настигли.

За несколько кругов до финиша Сало допустил ошибку, его машину развернуло, а вскоре Фернандо и Тьягу опередили и Брэбэма. После этого они уже боролись за лидерство между собой, несколько раз меняясь позициями, но в какой-то момент Алонсо, ловко используя трафик, смог выйти вперёд, оторваться от португальца на полсекунды и первым пересечь линию финиша.

Дженсон Баттон тоже провёл яркую гонку, поднявшись на подиум после старта с 23-й позиции. Таким образом все три первых места достались ветеранам Формулы 1, а Дженсон упрочил лидерство в личном зачёте Кубка Легенд.

«Я совершенно не ожидал такого результата! – сказал после финиша довольный Фернандо. – Начну с того, что и в прошлый уик-энд я получил огромное удовольствие, потом всю неделю тренировался и общался по WhatsApp с другими гонщиками. Мы все хотели устроить сегодня хорошее шоу! Киберспорт для меня в новинку, я получил свой симулятор только десять дней назад и по-прежнему экспериментирую с какими-то кнопками. Разумеется, сегодняшние гонки на виртуальной трассе в Индианаполисе тоже были очень весёлыми!»