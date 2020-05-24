На территории автодрома в Монце устроят автокинотеатр

Хозяева автодрома в Монце в нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией, решили вспомнить давние традиции, характерные прежде всего для американской культуры, и устроить на территории паддока автокинотеатр под открытом небом, где зрителям не придётся покидать свои машины.

Предполагается, что он начнёт работать в середине июня и будет открыт до августа. Для этого выделены большие площади, порядка 13 тысяч кв. метров, в районе так называемого Паддока 2, параллельного прямому отрезку трассы, ведущему к повороту Parabolica. Фильмы предполагается показывать с четверга по воскресенье, и установка огромного экрана уже началась.

Идея родилась в мэрии Монцы, первым её подал советник по вопросам культуры Массимилиано Лонго.

«Там будут демонстрироваться фильмы, посвящённые теме автоспорта, – рассказал Пьетро Бенвенути, директор автодрома. – История Монцы живёт и продолжается, благодаря нашим болельщикам – в этом наша сила. И неважно, что мы проводим, гонки или какие-то иные мероприятия. Сегодня мы не рассчитываем на то, что публика готова платить большие деньги, поэтому в нашем автокинотеатре будут доступные цены…»

Билет будет стоить 10 евро с машины, тогда как бюджет проекта оценивается примерно в 100 тысяч евро – необходимо потратиться на светодиодный экран, специальную аудиосистему и организацию безопасности. Но затраты частично компенсируют спонсоры, в том числе итальянское подразделение компании Porsche.