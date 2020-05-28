Даниэль Риккардо: Я хочу вновь выигрывать гонки

С момента последней победы Даниэля Риккардо в Формуле 1 прошло два года – в 2018-м за рулём Red Bull Racing австралиец выиграл Гран При Монако. В прошлом сезоне в Renault у Риккардо не было ни побед, ни подиумов. В 2021-м Даниэль продолжит карьеру в McLaren и надеется, что вновь будет бороться за победы.

Даниэль Риккардо: «Я не самый терпеливый человек. Я верю, что могу выигрывать гонки и не хочу отказывать себе в этом слишком долго. Прошло два года с моего последнего успеха в Монако, и я хочу, чтобы победное чувство вернулось ко мне. Однако иногда нужно быть терпеливым, поскольку не все 20 мест в Формуле 1 хороши для того, чтобы бороться за первое место.

Перед началом сезона я очень ждал этап в Мельбурне, чтобы оценить, какого прогресса добилась команда за зиму. Сейчас ничего не остаётся, кроме как продолжать ждать дальше. Я уверен, что когда-нибудь вернусь на подиум, но с Renault мы пока ещё далеки от побед. Мы движемся вперёд, но это всё же небольшие шаги. Мы пока не на тех позициях, чтобы претендовать на победы».