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Филиал Академии Ferrari откроется в Австралии

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Гоночная Академия Ferrari при содействии австралийской федерации откроет региональное отделение в Сиднее, чтобы готовить молодых гонщиков из Австралии, Новой Зеландии, Индии, стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Эндрю Пападопулос, президент федерации: «У наших молодых и талантливых пилотов появилась отличная возможность стать частью системы, приводящей в Формулу 1.

Австралийцы всегда доказывали, что способны бороться с лучшими в мире. Мы рассчитываем, что эта программа поможет найти следующего Даниэля Риккардо или Марка Уэббера, мы надеемся, что это будет следующий австралийский чемпион Формулы 1».

Источник:www.f1news.ru
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