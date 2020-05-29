Филиал Академии Ferrari откроется в Австралии

Гоночная Академия Ferrari при содействии австралийской федерации откроет региональное отделение в Сиднее, чтобы готовить молодых гонщиков из Австралии, Новой Зеландии, Индии, стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Эндрю Пападопулос, президент федерации: «У наших молодых и талантливых пилотов появилась отличная возможность стать частью системы, приводящей в Формулу 1.

Австралийцы всегда доказывали, что способны бороться с лучшими в мире. Мы рассчитываем, что эта программа поможет найти следующего Даниэля Риккардо или Марка Уэббера, мы надеемся, что это будет следующий австралийский чемпион Формулы 1».