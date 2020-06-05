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Автоспорт

Джеймсу Эллисону не нравятся 18-дюймовые шины

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В 2021 году Формула 1 должна была перейти на новые 18-дюймовые шины, но из-за пандемии коронавируса переход на новый регламент, равно как и новые шины, был отложен до 2022-го. Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, почему ему не нравится предстоящий переход на новый размер.

Джеймс Эллисон: «Если вам 13 лет и вам нравится фильм «Форсаж», то, скорее всего, вам понравятся новые шины, но я не в восторге. Разумеется, в Pirelli много работают, чтобы эти шины меньше изнашивались, но это не означает, что мы получим хорошую гоночную резину.

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Как команда, мы постараемся максимально воспользоваться предстоящим переходом. Когда вы получаете в своё распоряжение новые шины, то хотите выжать из них всё. Для нас новые шины – это возможность, но, как я понимаю, машина станет медленнее, а это уже не так хорошо. Чем сложнее вызов, тем приятнее результат, когда мы оказываемся на вершине».

Источник:www.f1news.ru
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