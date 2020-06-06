В Arrow McLaren SP почтили память Брюса Макларена

Полвека назад, 2 июня 1970 года, оборвалась жизнь Брюса Макларена, новозеландского гонщика, конструктора гоночных машин и основателя команды McLaren. Когда на трассе в Гудвуде он погиб, испытывая свой новый спортпрототип McLaren M8D, ему было всего 32 года.

В память о нём на машинах команды Arrow McLaren SP, готовящейся к старту на первом этапе сезона IndyCar, появились логотипы, которые в своё время использовал Брюс Макларен.

Стилизованное изображение новозеландской птички киви входило в его герб, а теперь перекочевало на крепления зеркал на машинах американо-британской команды IndyCar.