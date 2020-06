Льюис Хэмилтон вернулся за руль в Сильверстоуне

В среду Mercedes продолжила тесты в Сильверстоуне, начатые накануне. За рулём W09, машины 2018 года, Валттери Боттаса сменил действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Во время тестов команда отрабатывает необходимые процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Для гонщиков это возможность поработать за рулём реальной машины после трёхмесячного перерыва.

ROLL OUT! 🙌 @LewisHamilton behind the wheel of an @F1 car! Oh, how we’ve missed this!! 🤩 pic.twitter.com/Rqrljmy8UV

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 10, 2020