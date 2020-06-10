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Автоспорт

Льюис Хэмилтон вернулся за руль в Сильверстоуне

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В среду Mercedes продолжила тесты в Сильверстоуне, начатые накануне. За рулём W09, машины 2018 года, Валттери Боттаса сменил действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Во время тестов команда отрабатывает необходимые процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Для гонщиков это возможность поработать за рулём реальной машины после трёхмесячного перерыва.

Источник:www.f1news.ru
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