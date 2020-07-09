Переговоры с Renault Алонсо начал на Гран При Абу-Даби

В среду в Renault объявили о подписании контракта с Фернандо Алонсо и возвращении испанца в Формулу 1 в 2021 году. Двукратный чемпион мира рассказал, что переговоры с командой начались ещё во время прошлогоднего Гран При Абу-Даби.

Фернандо Алонсо: «Переговоры заняли много времени. Первая встреча состоялась на Гран При Абу-Даби в прошлом году. Я приехал на ту гонку, и мы как раз встретились с Renault, чтобы обсудить такую возможность. Состоявшийся разговор произвёл впечатление на обе стороны. Следующие месяцы мы продолжали регулярно общаться, и когда я окончательно решил вернуться в Формулу 1, команда Renault стала для меня романтичным выбором.

Все эти годы мы не теряли контакты друг с другом. Например, картинговая школа работает при поддержке испанского подразделения Renault. Мы продолжали контактировать, и подписание контракта стало правильным решением».

Фернандо Алонсо добавил, что уже в этом году начнёт приезжать на гонки вместе с Renault, но возвращение за руль в 2020-м маловероятно: «Мы пока ещё не определились с планами, поскольку сейчас мой главный приоритет – участие в Инди-500, а у команды очень напряжённый календарь сезона. В сентябре я планирую уже посетить базу, встретиться с командой, начать подготовку.

Не думаю, что в этом году я сяду за руль Формулы 1. Я буду приезжать на некоторые этапы, чтобы посмотреть на работу команды, их подход к гоночному уик-энду. Возможно, я поработаю на симуляторе в Энстоуне, чтобы помочь парням в этом году. Кроме того, это поможет мне набрать скорость».