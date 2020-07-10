Льюис Хэмилтон: Машине явно не хватало темпа

Валттери Боттас завершил день со вторым временем, тогда как Льюис Хэмилтон оказался на несколько непривычной для него шестой строчке протокола пятницы. На тренировках чемпионская команда уделила немало внимания проблемам, связанным с вибрацией, возникшим на прошлой неделе, а также анализировала работу шин.

Валттери Боттас (2-й): «День тренировок прошёл с пользой, после событий прошлого уик-энда мы опробовали немало разных решений. В ходе первой сессии мы выясняли, удалось ли решить проблему с надёжностью, проявившуюся в воскресенье.

Команда продолжает этим заниматься, но я думаю, что мы добились определённого прогресса. В настройку были внесены неплохие коррективы, а я постарался использовать опыт, полученный в прошлый уик-энд, когда работал в режиме квалификации и на длинных сериях кругов.

Мы уже довольно хорошо изучили эту трассу, но пилотировать на ней всегда весело. Хорошие новости в том, что мне по-прежнему комфортно за рулём, однако самые важные дни уик-энда ещё впереди».

Льюис Хэмилтон (6-й): «Ощущения за рулём были относительно нормальные, но при этом машине явно не хватало темпа, так что нам предстоит поработать, чтобы попытаться разобраться с причинами.

На первой тренировке всё шло неплохо, в начале второй – тоже, но затем темп начал падать. Гонщики других команд ехали быстро, и Валттери тоже показал хорошую скорость. Такое впечатление, что результаты стали несколько плотнее, хотя по итогам тренировок всегда сложно делать выводы.

Мы должны проанализировать собранные данные и выяснить, что происходит. Надеюсь, завтра мы будем в более благоприятном положении. Похоже, в субботу польют дожди, но пилотировать в подобных условиях весело, поэтому надеюсь, что у нас всё-таки будет возможность поработать на трассе».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Это была напряжённая неделя, поскольку на базе команды наши коллеги пытались понять причину проблем с электрикой, мешавших нам на прошлой неделе, и найти решение. Новая проводка прибыла вовремя, когда в среду шла сборка машины, и сегодня была успешно опробована.

Прежде чем мы сможем сказать, что проблема решена окончательно, хотелось бы ещё немного поработать на трассе, но однозначно, что ситуация улучшилась.

Если говорить о сегодняшней программе, то первая тренировка сложилась нормально. Мы проверили эффективность ряда компонентов, в том числе некоторые элементы аэродинамики, предназначенные для венгерского этапа, где нужна более высокая прижимная сила.

Во второй сессии нам пришлось сложнее. По электронной почте мы получили уведомление от Майкла Маси, директора гонок FIA, в котором говорилось, что результаты второй тренировки могут быть использованы для формирования стартового поля, если квалификацию не удастся провести в субботу или утром в воскресенье, хотя вероятность этого невелика.

Это значит, что все поднажали, поэтому и мы залили в баки поменьше топлива, а также поставили на машины комплекты резины Soft, предназначенные для субботы. Анализируя ситуацию уже после окончания сессии, мы пришли в выводу, что надо было действовать более решительно.

Валттери было комфортнее за рулём, чем на прошлой неделе, но ненамного. На длинных сериях кругов деградация резины несколько усилилась, и теперь мы должны понять, с чем это связано. Но у нас не должно быть особых трудностей с решением этой проблемы.

Для Льюиса день оказался более трудным, особенно вторая тренировка. Машина стала медленнее, чем была в прошлую пятницу, это относится и скорости на одном круге, и к темпу на длинных сериях. Поэтому нам придётся поработать, чтобы понять, почему это произошло. Кое-какие соображения у нас есть, и вечером мы займёмся детальным анализом.

Прогноз погоды на завтра не сулит ничего хорошего, а с этой машиной мы почти не работали на мокрой трассе, так что день может сложиться интересно, если условия вообще позволят проводить квалификацию».