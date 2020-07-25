Заявление организаторов Гран При США

Сегодня стало известно, что в этом сезоне не будет этапов на трассах, расположенных по другую сторону Атлантики – формально такое происходит впервые в истории Формулы 1. Впрочем, неожиданностью это не стало: эпидемиологическая ситуация в Америке, как Северной, так и Южной, остаётся весьма тревожной.

Бобби Эпстайн, промоутер Гран При США, признал, что решение об отмене гонки в Остине хоть и болезненное, но необходимое.

Бобби Эпстайн, исполнительный директор автодрома Circiut of the Americas: «Отмена гонки – мера оправданная, хотя и болезненная. После того, как в 2019-м у нас был аншлаг, в этом году число предварительных заказов билетов выросло на 250%, и все наши сотрудники готовились к тому, что Гран При США пройдёт с ещё большим размахом.

Мы договорились с самыми популярными артистами и музыкантами, которые должны были выступать с вечерними концертами, и гонка в этом году обещала быть фантастической. Я переживаю за наших болельщиков, сотрудников автодрома, наше сообщество и в целом за всех в паддоке Формулы 1, ведь, по-моему, проводить Гран При США стало замечательной ежегодной традицией.

Надеюсь, что пандемия вскоре пойдёт на убыль, и в 2021 году Гран При США пройдёт лучше, чем когда-либо раньше!»