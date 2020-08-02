Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис доволен выступлением Шарля Леклера в квалификации, но не скоростью машины…

Лоран Мекис: «Шарль здорово провёл квалификацию. Он не только добился лучшего для нас результата в сезоне, но и перед этим смог пробиться в финальную сессию на шинах Medium, а это, безусловно, лучший выбор для старта гонки.

Для Себастьяна уик-энд складывается непросто. Он потерял много времени и не мог работать на трассе из-за разных технических проблем, что не позволило нормально подготовиться к квалификации. Его десятое место стало следствием этих проблем.

К сожалению, мы не можем быть довольны скоростью машины, отставание от времени поула слишком велико. Мы понимаем, как многое нужно сделать, чтобы его сократить – и уже работаем над этим. Гонка будет сложной для нас, в том числе с точки зрения контроля за износом шин. Наша цель, как всегда – заработать максимум очков для команды».