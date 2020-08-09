У гонщиков McLaren машины разной конфигурации

В субботу Карлос Сайнс рассказал, что из-за проблем с перегревом команда была вынуждена изменить конфигурацию кузовных элементов на его машине, поставив те, что обеспечивают больший приток воздуха в радиаторы систем охлаждения.

В результате у машины Карлоса выросло лобовое сопротивление, упала максимальная скорость, и он впервые в сезоне не смог выйти в финал квалификации. Технический директор команды Джеймс Ки рассказал о причинах…

Джеймс Ки: «На машине Карлоса возникла аномалия. Один из контуров системы охлаждения оказался слишком горячим, и мы не понимаем, почему. Похоже, это не имеет отношения к вентиляторам или воздуховодам. Возможно, проблема с датчиком.

Температура систем охлаждения зависит в том числе и от стиля пилотирования, каждый год температура машин отличается на один-два градуса, но на этот раз разница гораздо больше, поэтому нам пришлось поставить на машину Карлоса кузовные элементы другой конфигурации».