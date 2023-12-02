Вольфф: Победить Red Bull сейчас просто невозможно

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф оценил усилия Red Bull и признал, что до смены регламента победить их невозможно…

Тото Вольфф: «При смене регламента в Red Bull получили огромное преимущество и смогли его сохранить. Нужно с уважением относиться к достижениям их инженеров и гонщиков. Победить Red Bull сейчас просто невозможно.

В то же время, мы видели, что в McLaren новинки позволили отыграть секунду на круге, что в Aston Martin серьёзно прибавили зимой, а в AlphaTauri в конце сезона. Есть возможность серьёзно повысить эффективность машины, но эта машина никогда не будет достаточно хороша, чтобы бороться за чемпионство. Поэтому мы ещё весной решили вернуться к чертежной доске и придумать что-то новое в следующем году».