Фьорио: Ferrari нужно применять более творческий подход

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Чезаре Фьорио был спортивным директором команды Ferrari с 1989-го по 1991 гг, и сейчас ему уже 84, но он по-прежнему внимательно следит за выступлениями Скудерии в чемпионате мира, радуется её отдельным успехам, но переживает из-за продолжающихся неудач. И у Фьорио есть своё мнение о том, как исправить ситуацию.

«Сезон был довольно напряжённым, но в целом Ferrari подтвердила, что в команде работают прекрасные специалисты, отличные механики, технические работники и инженеры, и это очень ценный ресурс, – рассказал он в интервью Gazzetta dello Sport. – Теперь необходимо как можно скорее вернуться на прежний уровень результатов.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс – очень быстрые гонщики, но всё-таки они допускали слишком много ошибок. Леклер проводит квалификации лучше, чем напарник, хотя разница между ними составляет лишь доли секунды. Но Сайнсу лучше удаётся выстраивать работу на дистанции всего Гран При.

Продление контракта с Леклером я считаю правильным решением, ведь он постепенно прибавляет и в скорости, и в мастерстве, а ошибок делает все меньше, хотя ещё недавно промахов у него было слишком много. Но это нормально – Ферстаппен раньше тоже допускал ошибки. Шарль становится всё более зрелым профессионалом и приобретает качества, которые уже есть у Макса и у Льюиса Хэмилтона».

Также Фьорио по-своему оценил работу Фредерика Вассёра на посту руководителя Скудерии: «Безусловно, он отличный профессионал и очень хорошо знает своё дело, в том числе и потому, что почти всегда занимал руководящие должности.

Нельзя сказать, что в Формуле 1 он добился каких-то ярких результатов, и в целом пока не складывается впечатление, что он справляется лучше Маттиа Бинотто. Но всё-таки он высококлассный профессионал, и реальные плоды его работы мы увидим в 2024 году.

Мне представляется, что позади Red Bull сейчас есть несколько команд, которые выступают примерно на сравнимом уровне. Но разумеется, доминирование Red Bull Racing – это главная проблема. Впрочем, в Формуле 1 всегда так было, и периоды более или менее явного доминирования одной конкретной команды чередовались. Но никогда не продолжались вечно».

Говоря о приоритетных задачах, которые необходимо решить Ferrari, ветеран автоспорта подчеркнул: «Мне кажется, в области двигателя никакие меры не требуются. Но что касается аэродинамики, то нужно решить проблему дестабилизации машины в быстрых поворотах.

Кроме того, необходимо сделать шаг вперёд в плане улучшения работы стратегов команды – мы видим, что периодически они допускают ошибки. Нужно добиться более чётких и слаженных действий гоночной бригады на трассе, а не той части коллектива, что трудится на базе в Маранелло. Нужно применять более творческий подход, больше полагаться на интуицию, вместо того, чтобы реагировать на решения, которые принимают другие команды».