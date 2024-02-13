Автоспорт
Ф3: Браунинг показал лучшее время во второй день тестов
В понедельник в Бахрейне продолжились тесты Формулы 3. В отличие от первого дня, сегодня на трассе обошлось без осадков, и команды с гонщиками смогли в полной мере поработать по запланированным программам.
В утренней сессии все сразу устремились на трассу, стремясь проехать как можно больше кругов. Постепенно траектория покрылась отработанной резиной, и скорости возросли. Гонщики сменяли друг друга на первой строчке протокола, а лучшее время по итогам сессии показал Чарли Вурц – 1:46.963 секунды, который опередил Мари Бою всего на 0,001 секунды.
Многие гонщики проехали больше 30 кругов, а наибольшую дистанцию преодолел Томми Смит – 34 круга. Удивительно, что утренняя сессия не прерывалась красными флагами.
После перерыва, во время которого на трассе работали гонщики Формулы 2, участники Формулы 3 вернулись на трассу в дневной сессии. Первой боксы покинула София Флёрш, а первым быстрое время показал Габриэле Мини – 1:51.070 с.
Скорости постепенно росли, но сессию пришлось прервать из-за того, что Макс Эстерсон остановился в одиннадцатом повороте. После небольшой паузы тесты продолжились, и ближе к концу сессии гонщики перешли на короткие серии кругов, постоянно сменяя друг друга на первой строчке.
В итоге лучшее время показал британский гонщик Hitech Pulse-Eight Люк Браунинг, проехав круг за 1:46.819 секунды. Наибольшую дистанцию в дневной сессии, 47 кругов, проехали трое гонщиков – Леонардо Форнароди, Сантьяго Рамос и Сами Мегетуниф.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:46.963
|30
|2. М.Боя
|Campos Racing
|1:46.964
|24
|3. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:47.304
|19
|4. О.Гёте
|Campos Racing
|1:47.332
|17
|5. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:47.442
|32
|6. Л.Форнароли
|Trident
|1:47.564
|33
|7. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:47.600
|29
|8. С.Рамос
|Trident
|1:47.616
|26
|9. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:47.617
|25
|10. С.Мегетуниф
|Trident
|1:47.629
|23
|11. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:47.662
|28
|12. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:47.676
|18
|13. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:47.697
|19
|14. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:47.764
|30
|15. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:47.781
|29
|16. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:48.143
|28
|17. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:48.200
|32
|18. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:48.348
|25
|19. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:48.377
|30
|20. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:48.389
|22
|21. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:48.438
|28
|22. К.Штука
|MP Motorsport
|1:48.453
|28
|23. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:48.615
|25
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:46.819
|32
|2. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:46.885
|36
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:46.976
|35
|4. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:47.122
|34
|5. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:47.342
|31
|6. М.Боя
|Campos Racing
|1:47.517
|38
|7. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:47.579
|34
|8. К.Штука
|MP Motorsport
|1:47.586
|36
|9. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:47.730
|33
|10. М.Стенсхорн
|ART Grand Prix
|1:47.797
|29
|11. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:47.799
|31
|12. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:47.804
|35
|13. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:47.853
|29
|14. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:47.861
|36
|15. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:47.948
|31
|16. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:48.028
|36
|17. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:48.110
|37
|18. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:48.133
|36
|19. О.Гёте
|Campos Racing
|1:48.217
|32
|20. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:48.231
|34
|21. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:48.455
|36
|22. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:48.472
|36
|23. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:48.473
|35
|24. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:48.517
|32
|25. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:48.569
|34
|26. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:48.963
|35
|27. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:49.081
|22
|28. Л.Форнароли
|Trident
|1:50.913
|47
|29. С.Рамос
|Trident
|1:51.504
|47
|30. С.Мегетуниф
|Trident
|1:51.609
|47