На фестиваль в Аделаиду привезут Benetton Шумахера

У болельщиков со стажем, кто следил за Формулой 1 с начала 90-х, первые успехи Михаэля Шумахера ассоциируются вовсе не с красным цветом, а с характерной яркой жёлто-зелёной гаммой, которой в те времена отличались машины Benetton.

Одну из тех знаменитых машин привезут в Австралию, где в следующем месяце пройдёт Adelaide Motorsport Festival – традиционный фестиваль автоспорта. О том, что в этом празднике автоспорта будут участвовать Валттери Боттас и Гюнтер Штайнер, теперь уже бывший руководитель команды Haas F1, мы писали.

Историческая Benetton B193B, на которой более тридцати лет назад в чемпионате выступали Михаэль Шумахер и его тогдашний напарник, Риккардо Патрезе, безусловно, будет привлекать внимание публики. Сейчас происходит быстрое омоложение аудитории Формулы 1, и многие современные болельщики в начале 90-х ещё даже не родились или были в весьма нежном возрасте, поэтому технику тех времён могли видеть только на фотографиях или на кадрах архивной видеохроники.

Именно на этой машине Шумахер выиграл Гран При Португалии – в том году будущий семикратный чемпион мира занял только 4-е место в личном зачёте, но показательно, что Михаэль, тогда проводивший только свой второй полный сезон в Формуле 1, набрал в два с лишним раза больше очков, чем более опытный Патрезе.

Кстати, B193B – не единственная машина Benetton в весьма богатой коллекции исторической техники, которая будут демонстрироваться на фестивале: также публика увидит более раннее шасси B190 – в 1990 году Нельсон Пике на нём выиграл Гран При Австралии, проходивший именно в Аделаиде.

«Benetton Шумахера – абсолютно легендарная машина с невероятно богатой историей, – заявил Тим Поссингхэм, директор фестиваля. – Такие машины можно увидеть на трассе лишь пару раз в году и в основной в северном полушарии, например, в таких местах, как Гудвуд.

Мы очень рады, что наш фестиваль автоспорта тоже может порадовать публику подобными машинами. Удалённость от Европы, где в основном они находятся, создаёт для нас серьёзные трудности, но радует, что с каждым годом такой техники на нашем празднике становится всё больше».

Шасси Benetton B193B было разработано Россом Брауном и Рори Бёрном на основе B192, машины предыдущего года, но конструкция была пересмотрена в соответствии с требованиями нового технического регламента: машина стала на 15 см уже.

На шасси, построенном в Энстоуне, устанавливался двигатель Ford Cosworth HB V8 рабочим объёмом 3,5 литра. Это был последний год, когда машины оснащались системами трэкшн-контроля, тормозами с ABS и т.н. активной подвеской. Коробки передач уже тогда были полуавтоматические.

Гоночное шоу в Аделаиде пройдёт 16-17 марта, за неделю до Гран При Австралии в Мельбурне.

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