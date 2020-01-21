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Баскетбол

Сборная Украины огласила расширенную заявку на матчи отбора на Евробаскет-2021

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинцы сыграют против Австрии и Венгрии.

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенной заявкой команды на предстоящие матчи отбора на Евробаскет-2021, сообщает официальный сайт ФБУ.

В список вошли 22 баскетболиста, 16 из них отправятся на финальный сбор в Киеве. В финальную заявку команды на первые матчи отбора попадут 12 игроков.

Расширенная заявка сборной Украины:

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Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба — Прометей), Виталий Зотов (Николаев), Иссуф Санон, Максим Закурдаев (оба — Днепр), Александр Мишула (Меркезефенди, Турция), Кирилл Марченко (Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Форварды: Иван Ткаченко, Александр Беликов (оба — Черкасские Мавпы), Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергей Павлов, Вячеслав Петров (все — Киев-Баскет), Артем Ковалев, Андрей Войналович (оба — Химик), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), Владимир Герун (Уникаха, Испания)

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Центровые: Артем Пустовой (Барселона, Испания), Вячеслав Кравцов (Неофиникс, Япония), Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Украина начнет отбор на Евробаскет-2021 на выезде матчем против Австрии 20 февраля. 23 февраля в Запорожье команда Багатскиса сыграет против Венгрии. Еще один соперник украинцев в группе — Словения.

По итогам отбора в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут три лучшие команды из группы. Континентальное первенство пройдет в четырех странах — Чехии, Грузии, Германии и Италии.

Источник: sportarena.com
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