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Баскетбол

В Китае готовятся возобновить баскетбольный чемпионат

Евгений НикитюкНет комментариев
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В страну возвращаются американские легионеры местных клубов.

Джереми Лин, Getty Images

В Китае готовятся возобновить национальное баскетбольное первенство.

Местные издания сообщают, что лига возобновит матчи 15 апреля после того, как чемпионат был вынужденно приостановлен 1 февраля в связи с пандемией коронавируса.

В страну уже возвращаются американские легионеры, среди которых и чемпион НБА в составе Торонто Рэпторс Джереми Лин. Все игроки по прибытии в Китай будут вынуждены пройти 14-дневный период карантина.

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Континентальный Китай не сообщил ни об одном локально переданном случае заражения коронавирусом COVID-19 в течение трех дней. Всего с начала эпидемии в Китае были заражены больше 80 тысяч людей.

Источник: sportarena.com
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