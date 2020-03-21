В Китае готовятся возобновить баскетбольный чемпионат

В страну возвращаются американские легионеры местных клубов.

В Китае готовятся возобновить национальное баскетбольное первенство.

Местные издания сообщают, что лига возобновит матчи 15 апреля после того, как чемпионат был вынужденно приостановлен 1 февраля в связи с пандемией коронавируса.

В страну уже возвращаются американские легионеры, среди которых и чемпион НБА в составе Торонто Рэпторс Джереми Лин. Все игроки по прибытии в Китай будут вынуждены пройти 14-дневный период карантина.

Континентальный Китай не сообщил ни об одном локально переданном случае заражения коронавирусом COVID-19 в течение трех дней. Всего с начала эпидемии в Китае были заражены больше 80 тысяч людей.