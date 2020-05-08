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Звездный испанский баскетболист завершил карьеру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Фран Васкес

Несмотря на действующий контракт с “Сарагосой”, известнейший испанский баскетболист Фран Васкес из-за проблем со здоровьем принял решение досрочно завершить баскетбольную карьеру.

Как сообщает официальный сайт “Сарагосы”, после двух лет карьеры в клубе, Фран Васкес покинул состав команды. Примечательно, что всю свою карьеру игрок провел на родине, защищая цвета таких клубов, как “Тенерифе”, “Уникаха”, “Барселона”, “Жирона”. В составе “блаугранас” игрок выигрывал чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны. Есть в активе игрока и победа в Евролиге.

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Отметим, что в свое время Фран Васкес был выбран на драфте в НБА, но так и не сыграл в составе “Орландо”. Баскетболисту принадлежит рекорд Евролиги по количеству блок-шотов-249, что является лучшим результатом за всю историю турнира.

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Тэги: БарселонабаскетболСарагосаФран Васкес
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