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Баскетбол

Звезда сборной Украины по баскетболу осталась без клуба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вячеслав Кравцов

Известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов получил статус свободного агента.

Как сообщает официальный сайт японского клуба “Неофеникс”, контракт с 32-летним украинским баскетболистом подошел к концу вчера. Сегодня игроку был предоставлен статус свободного агента.

Отметим, Вячеслав Кравцов известен по своим выступлениям в Украине, России, Испании и Японии. Есть у игрока опыт игры в НБА, где он провел два сезона в составе “Детройта” и “Финикса”. С 2006 года игрок регулярно вызывался в сборную Украины по баскетболу.

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Тэги: Вячеслав КравцовНеофениксЧемпионат Японии
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