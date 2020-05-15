Звезда сборной Украины по баскетболу осталась без клуба

Известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов получил статус свободного агента.

Как сообщает официальный сайт японского клуба “Неофеникс”, контракт с 32-летним украинским баскетболистом подошел к концу вчера. Сегодня игроку был предоставлен статус свободного агента.

Отметим, Вячеслав Кравцов известен по своим выступлениям в Украине, России, Испании и Японии. Есть у игрока опыт игры в НБА, где он провел два сезона в составе “Детройта” и “Финикса”. С 2006 года игрок регулярно вызывался в сборную Украины по баскетболу.