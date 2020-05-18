Барселона нацелилась на звезду Панатинаикоса

Каталонская “Барселона” во время летнего межсезонья попытается усилить состав команды звездой Евролиги Ником Калатесом.

По информации Mundo Deportivo, испанский гранд рассматривает греческого разыгрывающего, как замену Малькольму Дилэйни, который не так давно был отчислен из команды.

Напомним, ранее сообщалось, что главным претендентом на Ника Калатеса является питерский “Зенит”, который предложил игроку контракт, согласно которому греческий баскетболист будет зарабатывать 2,7 миллиона евро за сезон.