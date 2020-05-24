Дворец спорта в Каменском готов на 50%

В ближайшее время в Каменском Днепропетровской области появится современный Дворец спорта, который строится в рамках программы инициированной президентом ФБУ Михаилом Бродским.

Как сообщает Планета Баскетбола, строительные работы Дворца спорта в Каменском завершены на 50%. По окончанию работ арена будет вмещать 3040 зрителей. Дворец спорта станет домашней арендой клуба украинской Суперлиги – “Прометей”.

Помимо баскетбола, Дворец спорта сможет принимать такие масштабные спортивные соревнования, как волейбол, мини-футбол, настольный теннис и гандбол.

Стоить отметить, что примерно на половину завершено строительство Дворцов спорта в таких городах, как Киев и Хмельницкий. Также ведутся работы по строительству крупных объектов в Ровно и Тернополе, есть проектная документация для аналогичных Дворцов спорта в Житомире и Львове.