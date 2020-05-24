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Баскетбол

Сезон баскетбольной Евролиги могут доиграть в Турции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Однако далеко не все игроки хотят возобновления сезона.

Евролига, Фото – Getty Images

Остаток нынешнего сезона баскетбольной Евролиги могут завершить в двух турецких городах — Стамбуле и Анталье.

Вчера состоялась видеоконференция игроков и руководителей Евролиги, по итогам которой большинство баскетболистов высказались против возобновления нынешнего сезона.

Пока еще неясно, будет ли возобновлен сезон. Окончательное решение о будущем нынешнего розыгрыша должны принять уже завтра.

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До этого сообщалось, что в качестве городов, которые примут остаток сезона рассматривались Кельн, Белград, Афины и Каунас.

На вынужденную паузу лидером Евролиги ушел турецкий Анадолу Эфес, на втором месте Реал, на третьей позиции Барселона.

Источник: sportarena.com
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