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Баскетбол

Главные баскетбольные турниры Европы завершили досрочно

Андрей ОгородникНет комментариев
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Самые престижные баскетбольные турниры Европы будут остановлены досрочно.

Как сообщает Sportando, руководство Евролиги приняло решение завершить нынешний сезон досрочно. Как будет определяться звание чемпиона пока не известно. Отметим, что в главном баскетбольном турнире Европы сыграно 28 матчей из 36.

Отметим, что также досрочно завершен сезон и во втором по статусу турнире Европы Кубке Европы, о чем ранее сообщалась греческая пресса. Параллельно досрочно завершают сезоны и во многих национальных чемпионата, в том числе и украинском.

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Тэги: Евролигакарантинкубок Европы
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