Главные баскетбольные турниры Европы завершили досрочно

Самые престижные баскетбольные турниры Европы будут остановлены досрочно.

Как сообщает Sportando, руководство Евролиги приняло решение завершить нынешний сезон досрочно. Как будет определяться звание чемпиона пока не известно. Отметим, что в главном баскетбольном турнире Европы сыграно 28 матчей из 36.

Отметим, что также досрочно завершен сезон и во втором по статусу турнире Европы Кубке Европы, о чем ранее сообщалась греческая пресса. Параллельно досрочно завершают сезоны и во многих национальных чемпионата, в том числе и украинском.