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Баскетбол

Словацкий Луценец продлил соглашение с украинским центровым

Андрей ОгородникНет комментариев
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Константин Аникиенко

Известный по выступлениям в составе МБК “Николаев” украинский баскетболист Константин Аникиенко, ещё как минимум на год останется в чемпионате Словакии по баскетболу.

Как сообщает eurobasket.com, украинский баскетболист поставил подпись под контрактом с БК “Луценец” сроком на один год. Условия личного соглашения 27-летнего центрового остаются неизвестными.

Отметим, что в составе БК “Луценец” Константин Аникиенко сумел стать финалистом кубка Словакии по баскетболу. В среднем а игру он набирает 6,7 очков и делает четыре подбора.

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Тэги: Константин АникиенкоЛуценецМБК Николаев
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