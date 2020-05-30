Словацкий Луценец продлил соглашение с украинским центровым

Известный по выступлениям в составе МБК “Николаев” украинский баскетболист Константин Аникиенко, ещё как минимум на год останется в чемпионате Словакии по баскетболу.

Как сообщает eurobasket.com, украинский баскетболист поставил подпись под контрактом с БК “Луценец” сроком на один год. Условия личного соглашения 27-летнего центрового остаются неизвестными.

Отметим, что в составе БК “Луценец” Константин Аникиенко сумел стать финалистом кубка Словакии по баскетболу. В среднем а игру он набирает 6,7 очков и делает четыре подбора.