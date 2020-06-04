Ведущие баскетболистки сборной Украины продолжат карьеру в России

Сразу две известные украинские баскетболистки подписали контракты с новосибирским “Динамо”, о чем сообщает Планета Баскетбола.

Как стало известно, одна из лучших баскетболисток в истории украинского женского баскетбола Алина Ягупова и её партнерша по сборной Людмила Науменко, следующий сезон проведут в России.

Стоить отметить, что в прошлом сезоне и Ягупова и Науменко играл в чемпионате Турции. Ягупова, которая стала MVP сезона 2019/20 женской Евролиги 2019/20 защищала цвета “Фенербахче”, а Науменко турецкого “Чукурова”.