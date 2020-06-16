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Баскетбол

ФИБА досрочно завершила клубные турниры, за исключением Лиги чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Матчи квалификации на Евробаскет сыграют в ноябре 2020 и феврале 2021 года.

Фото – Getty Images

Международная федерация баскетбола досрочно завершила часть соревнований сезона 2019/20. В европейских клубных соревнованиях не будут определены победители, за исключением Лиги чемпионов.

ФИБА завершила мужской Еврокубок, женские Евролигу и Еврокубок. Новый сезон начнется в сентябре-октябре. Если ситуация с пандемией не будет позволять играть в это время, сезон откроют уже в 2021 году и проведут по сокращенной схеме.

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Также федерация утвердила игровые окна для проведения квалификаций на Евробаскет-2021. Первые матчи должны состояться в ноябре, со зрителями или без них. Если поединки не удастся провести, их перенесут на второе окно, которое запланировано на февраль 2021 года. Напомним, основной турнир Евробаскета перенесен на 2022 год.

Ранее сообщалось, что матчи мужской Лиги чемпионов доиграют в формате «финала восьми» с 30 сентября по 4 октября. Схема заключительной стадии — один матч на вылет в формате плей-офф.

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Ранее о досрочном завершении сезона объявила Евролига. Решение вызвало протест со стороны Панатинаикоса, который сообщил о выходе из турнира и потребовал компенсации за недоигранный сезон.

Источник: sportarena.com
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