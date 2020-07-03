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Баскетбол

Черкасские Мавпы продлили контракт со своим лидером

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Конев

Известный украинский баскетболист Владимир Корнев ещё на сезон останется в составе “Черкасских Мавп”.

Как сообщает официальный сайт черкасского клуба, Корнев поставил подпись под новым соглашением сроком на один год. Для форварда грядущий сезон станет четвертым в футболке “Черкасских Мавп”.

Напомним, помимо клуба с Черкасс, с которым баскетболист в свое время выигрывал золотые медали чемпионата Украины, он успел также поиграть за южненский “Химик” и криворожский “Кривбасс”. ТАкже в активе форварда 17 поединков за главную команду страны.

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Тэги: Владимир КоневконтрактЧеркасские Мавпы
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