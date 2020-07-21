Команды НБА определились с составами на рестарт сезона

ГлавнаяБаскетболКоманды НБА определились с составами на рестарт сезонаБаскетболКоманды НБА определились с составами на рестарт сезонаСергей СумскойНет комментариевДобавлено Июл. 21, 2020 в 10:5721.07.20200Share1 Команды НБА назвали составы, с которыми будут начинать рестарт сезона 2019/2020. Состави обнародовал Ховард Бек на своей странице в твиттер. 22 клуба лиги с 30 июля будут доигрывать сезон в Орландо. Rosters are now set for the NBA restart. Per the league: pic.twitter.com/8Bw2qwfGq4— Howard Beck (@HowardBeck) July 20, 2020 загрузка...Тэги: НБАНаписать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:четыре × два = Вам может понравиться Баскетбол Украинский центровой Барселоны Пустовой не входит в планы нового тренера команды19.07.2020Читать большеБаскетбол Тернополь подписал американского баскетболиста18.07.202018.07.2020Читать большеБаскетбол БК Тернополь усилился американским легионером17.07.202017.07.20205Читать большеБаскетбол Пол Пирс назвал самого талантливого игрока в НБА15.07.202015.07.20202Читать большеБаскетбол БК Днепр сыграет с нидерландским Гронингеном в первом раунде квалификации Лиги чемпионов15.07.20205Читать большеБаскетбол Киев-Баскет усилился Евгением Сахнюком08.07.202008.07.20204Читать большеБаскетбол Официально: Алина Ягупова перешла в БК Чукурова06.07.202006.07.2020Читать большеБаскетбол МБК Николаев подписал разыгрывающего БК Одесса04.07.202004.07.20206Читать большеБаскетбол БК Тернополь в следующем сезоне примет участие в Суперлиге04.07.202004.07.20204Читать большеБаскетбол Днепр — единственный украинский клуб в квалификации Лиги чемпионов04.07.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020БоксАльварес проведет бой с боксером с пятью поражениями16.07.2020ТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020ФутболИгорь Суркис рассказал о будущем арендованных игроков20.07.202020.07.2020Футбол“Динамо” продает шесть игроков, “Шахтер” покупает топ-азиата, “Заря” получит 0,5 млн за лидера15.07.2020БоксСудья снял украинского боксера с боя против бывшего украинца14.07.2020ФутболНа форме сборной Украине не будет патриотического высказывания (ФОТО)20.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019ХоккейАлександр Матерухин продолжит карьеру в белорусском «Могилеве»07.07.2020ФутболМихайличенко летом покинет Динамо09.07.202009.07.2020