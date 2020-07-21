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Баскетбол

Команды НБА определились с составами на рестарт сезона

Сергей СумскойНет комментариев
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Команды НБА назвали составы, с которыми будут начинать рестарт сезона 2019/2020.

Состави обнародовал Ховард Бек на своей странице в твиттер.

22 клуба лиги с 30 июля будут доигрывать сезон в Орландо.

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Тэги: НБА
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