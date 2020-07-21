Команды НБА определились с составами на рестарт сезона

Команды НБА назвали составы, с которыми будут начинать рестарт сезона 2019/2020.

Состави обнародовал Ховард Бек на своей странице в твиттер.

22 клуба лиги с 30 июля будут доигрывать сезон в Орландо.

Rosters are now set for the NBA restart. Per the league: pic.twitter.com/8Bw2qwfGq4 — Howard Beck (@HowardBeck) July 20, 2020