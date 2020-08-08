Пустовой: «Остаюсь в Барселоне на следующий сезон»

С нового сезона каталонцев возглавит литовец Ясикявичюс.

Центровой Барселоны и сборной Украины Артем Пустовой останется в нынешнем клубе.

Баскетболист заявил, что клуб не хочет его отпускать, несмотря на скромное игровое время.

«Пришел новый тренер Шарунас Ясикявичюс, но лично с ним я еще не разговаривал, разговаривал немного только с его ассистентом».

«Как я понял, Шарунас смотрел мои игры не за Барселону, а за Обрадойро, и ему понравилась моя игра. Наверное, у него есть какие-то планы на меня. Надеюсь, ситуация по сравнению с двумя предыдущими сезонами в Барселое для меня изменится в лучшую сторону».

В 8 матчах минувшего сезона Пустовой в среднем проводил на площадке 8,3 минуты, набирал 4,38 очка и совершал 2 подбора.

Пустовой не попал в список 16 игроков, которых главный тренер Айнарс Багатскис пригласил в расположение сборной Украины на сбор в августе.