Состоялась жеребьевка Олимпийских квалификационных турниров по баскетболу.

За оставшиеся путевки на Олимпиаду-2024 в Париже поборются 24 команды. Мини-турниры пройдут в Риге (Латвия), Пирее (Греция), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) и Валенсии (Испания). На Олимпиаду-2024 отправятся четыре победителя квалификационных турниров.

Жеребьевка Олимпийских квалификационных турниров по баскетболу

Валенсия, Испания

Группа А: Ливан, Ангола, Испания;

Группа В: Финляндия, Польша, Багамские острова.

Рига, Латвия

Группа А: Грузия, Филиппины, Латвия;

Группа В: Бразилия, Камерун, Черногория.

Пирей, Греция

Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия;

Группа В: Египет, Греция, Доминиканская республика.

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Группа А: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва;

Группа В: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн.

Турниры пройдут со 2 по 7 июля. Расписание матчей станет известно позднее.

На Олимпиаду-2024 уже квалифицировались семь сборных — Германия, Сербия, Канада, США, Австралия, Япония и Южный Судан. Также на турнире выступят хозяева Игр сборная Франции.

Сборная Украины не смогла пробиться на Олимпиаду-2024 в Париже. В полуфинале пре-квалификации команда Виталия Степановского проиграла Хорватии.