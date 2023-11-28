Баскетбол
Состоялась жеребьевка Олимпийских квалификационных турниров по баскетболу
Состоялась жеребьевка Олимпийских квалификационных турниров по баскетболу.
За оставшиеся путевки на Олимпиаду-2024 в Париже поборются 24 команды. Мини-турниры пройдут в Риге (Латвия), Пирее (Греция), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) и Валенсии (Испания). На Олимпиаду-2024 отправятся четыре победителя квалификационных турниров.
Жеребьевка Олимпийских квалификационных турниров по баскетболу
- Валенсия, Испания
Группа А: Ливан, Ангола, Испания;
Группа В: Финляндия, Польша, Багамские острова.
- Рига, Латвия
Группа А: Грузия, Филиппины, Латвия;
Группа В: Бразилия, Камерун, Черногория.
- Пирей, Греция
Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия;
Группа В: Египет, Греция, Доминиканская республика.
- Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Группа А: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва;
Группа В: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн.
Турниры пройдут со 2 по 7 июля. Расписание матчей станет известно позднее.
На Олимпиаду-2024 уже квалифицировались семь сборных — Германия, Сербия, Канада, США, Австралия, Япония и Южный Судан. Также на турнире выступят хозяева Игр сборная Франции.
Сборная Украины не смогла пробиться на Олимпиаду-2024 в Париже. В полуфинале пре-квалификации команда Виталия Степановского проиграла Хорватии.