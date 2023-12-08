БК Ровно уверенно переиграл Киев-Баскет в матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET

БК Ровно одержал уверенную победу над Киев-Баскетом в очередном матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 85:70.

Поначалу такой исход ничего не предвещало. В равной первой четверти киевляне сумели лучше провести концовку и выйти на +3. Все перевернул второй игровой отрезок — там команда Михаила Переверзия мощно прибавила и ушла на большой перерыв с отрывом в 12 очков.

Данный счет не выглядел как приговор, но все, на что хватило Киев-Баскет — подобраться к сопернику на расстояние двух атак. Далее Ровно вновь увеличило отрыв и спокойно довело матч до заслуженной победы.

БК Ровно, обыграв киевлян во второй рахз за сезон, поднялось на четверное место в турнирной таблице. Киев-Баскет — шестой.

Завтра, 9 декабря, столичная команда сыграет с Политехникой-Галичиной, а БК Ровно сойдется в битве за третье место с Черкасскими Мавпами.

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Киев-Баскет — БК Ровно — 70:85 (24:21, 8:23, 17:18, 21:23)

Киев-Баскет: Кингсби (19 + 4 передачи — 5 потерь), Когут (13 + 4 подбора), Стародуб (11), Заплотинский (10 + 13 подборов), Хаймон (8 + 8 подборов), Юрченко (3), Кисильчук (2 — 5 потерь), Фреш-Стаханов (2), Ожегов (2)

БК Ровно: Джойнер (21 + 7 подборов + 6 передач — 5 потерь), Соловьев (15), Водолазский (13), Мочалов (9 + 5 подборов), Тимощук (9 + 5 подборов), Смит (8 + 13 подборов + 3 блок-шота), Шепелев (5 + 6 подборов), Поносов (3), Лемишка (2)