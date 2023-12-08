Старый Луцк обыграл Политехнику-Галичину в Суперлиге FAVBET

Старый Луцк-Университет обыграл Политехнику-Галичину в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 79:70.

Хозяева площадки отдали оппонентам лишь заключительную четверть (9:21). Однако еще до четвертой 10-минутки Старый Луцк уверенно контролировал исход встречи и сумел удержать набранное преимущество.

Лучшим у Луцка стал Коцько, который набрал 21 очко. У Политехники отметим дабл-дабл Нельсона: 26 очков и 10 подборов.

Сегодня в регулярном первенстве состоятся еще две встречи. Черкасские Мавпы в 15:00 начали поединок с Прикарпатьем-Говерлой. Игровой день завершится поединком Киев-Баскета и БК Ровно.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк-Университет — Политехника-Галичина — 79:70 (20:17, 21:17, 29:15, 9:21)

Старый Луцьк: Коцько (21 + 6 передач), Томас (14), Мусиенко (10 + 9 подборов), Прозапас (8), Алтухов (6), Панфилов (5), Бедлинский (5), Коровяков (5), Маркив (3), Дюпин (2)

Политехника-Галичина: Нельсон (26 + 10 подборов), Ходов (17), Дэвис (7), Сафонов (7), Карпюк (5), Бачурин (4), Крамар (2), Бартоломеев (2)